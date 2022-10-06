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UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. hafta maçları tamamlandı

Mutlu Demirtaştan   | 06.10.2022
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. hafta maçları tamamlandı

Istanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun E, F, G, ve H gruplarında 3. maçlar sona erdi.

F Grubu'nda son şampiyon Real Madrid, evinde Shakhtar Donetsk'i Rodrygo'nun 13 ve Vinicius Junior'un 28. dakikada bulduğu gollerle 2-1 yendi. Konuk takımın golü, 39. dakikada Oleksandr Zubkov'dan geldi.

Üçte üç yapan Real Madrid 9 puanla zirvede, Shakhtar Donetsk 4 puanla ikincilikte yer aldı.

Manchester City, G Grubu'nda ağırladığı Kopenhag karşısında 5-0 galip geldi. Manchester ekibinin gollerini, Erling Haaland 7 ve 32, David Khocholava (kendi kalesine) 39, Riyad Mahrez (penaltıdan) 55, Julian Alvarez 76. dakikada kaydetti.

Grupta üçüncü maçından da galip ayrılan Manchester City 9 puanla ilk sıraya yerleşti. Kopenhag bir puanla son sırada kaldı.

Haaland, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 28'e çıkararak 27'şer gollü Rivaldo ve Luis Suarez'i geride bıraktı.

Günün öne çıkan H Grubu mücadelesinde ise Benfica ile Paris Saint-Germain (PSG) 1-1 berabere kaldı. Konuk takım PSG'nin golünü 22. dakikada Lionel Messi, Benfica'nın golünü 41. dakikada kendi kalesine Danilo Pereira attı. Bu sonuçla iki takım da 7'şer puana yükseldi.

Bu arada Messi, Şampiyonlar Ligi'nde 40 farklı takıma gol atma başarısı gösteren ilk futbolcu oldu.

Üçüncü haftada TSİ 22.00'de başlayan maçların sonuçları şöyle:

E Grubu

Chelsea (İngiltere)-Milan (İtalya): 3-0

F Grubu

Real Madrid (İspanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-1

G Grubu

Manchester City (İngiltere)-Kopenhag (Danimarka): 5-0

Sevilla (İspanya)-Borussia Dortmund (Almanya): 1-4

H Grubu

Juventus (İtalya)-Maccabi Haifa (İsrail): 3-1

Benfica (Portekiz)-PSG (Fransa): 1-1

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