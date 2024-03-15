Dolar
32.20
Euro
35.09
Altın
2,161.69
ETH/USDT
3,878.70
BTC/USDT
71,522.00
BIST 100
8,883.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen, Liverpool, Roma ve Atalanta çeyrek finale çıktı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, son 16 turu rövanşları dört maçla tamamlandı.

Abdulkadir Karakaya  | 15.03.2024 - Güncelleme : 15.03.2024
UEFA Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen, Liverpool, Roma ve Atalanta çeyrek finale çıktı

İstanbul

Azerbaycan temsilcisi Karabağ, ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Almanya'nın Bayer Leverkusen takımına konuk oldu.

BayArena Stadı’ndaki mücadelede Karabağ, 58. dakikada Abdellah Zoubir ve 67. dakikada Juninho'nun golleriyle 2-0 öne geçti.

Karabağ'da Elvin Cafarquliyev 63. dakikada kırmızı kart görürken, Leverkusen ekibi 72. dakikada Jeremie Frimpong ile farkı 1'e indirdi.

Bayer Leverkusen'de 90+3 ve 90+7. dakikalarda sahneye çıkan Patrik Schick, takımına 3-2'lik galibiyeti ve turu getirdi.

Salah, Liverpool tarihine geçti

Liverpool, 5-1 kazandığı müsabakanın rövanşında Sparta Prag'ı 6-1 yenerek çeyrek final biletini aldı.

Sparta Prag ağlarını sarsan Muhammed Salah, Liverpool formasıyla üst üste 7 sezonda 20 gol atmayı başaran ilk futbolcu oldu.

Milli futbolcu Zeki Çelik'in 90 dakika forma giydiği maçta ise Roma, Brighton'a 1-0 kaybetse de ilk maçtaki 4-0'lık galibiyetin avantajıyla adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Liverpool (İngiltere)-Sparta Prag (Çekya): 6-1 (İlk maç 5-1)

Brighton (İngiltere)-Roma (İtalya): 1-0 (0-4)

Atalanta (İtalya)-Sporting Lizbon (Portekiz): 2-1 (1-1)

Bayer Leverkusen (Almanya)-Karabağ (Azerbaycan): 3-2 (2-2)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Irak "Güvenlik Mekanizması Görüşmesi"ne ilişkin ortak sonuç bildirisi yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin gençliği artık derece üstüne dereceler de yapacaktır
Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugüne kadar toplamda 36 bin 300 yataklı 24 şehir hastanemizi hizmete açtık
Bakan Özhaseki, Mamak'taki kentsel dönüşüm şantiyesini ziyaret etti

Benzer haberler

UEFA Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen, Liverpool, Roma ve Atalanta çeyrek finale çıktı

UEFA Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen, Liverpool, Roma ve Atalanta çeyrek finale çıktı

Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek finalde

TFF Başkanı Büyükekşi: Ev sahipliği yapabileceğimiz UEFA organizasyonlarının ön görüşmelerini yaptık

Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol takımın performansından memnun

Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol takımın performansından memnun
Futbolda Avrupa kupalarında çeyrek ve yarı final kuraları çekilecek

Futbolda Avrupa kupalarında çeyrek ve yarı final kuraları çekilecek
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında görev alacak hakemler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında görev alacak hakemler belli oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet