UEFA Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen, Liverpool, Roma ve Atalanta çeyrek finale çıktı
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, son 16 turu rövanşları dört maçla tamamlandı.
İstanbul
Azerbaycan temsilcisi Karabağ, ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Almanya'nın Bayer Leverkusen takımına konuk oldu.
BayArena Stadı’ndaki mücadelede Karabağ, 58. dakikada Abdellah Zoubir ve 67. dakikada Juninho'nun golleriyle 2-0 öne geçti.
Karabağ'da Elvin Cafarquliyev 63. dakikada kırmızı kart görürken, Leverkusen ekibi 72. dakikada Jeremie Frimpong ile farkı 1'e indirdi.
Bayer Leverkusen'de 90+3 ve 90+7. dakikalarda sahneye çıkan Patrik Schick, takımına 3-2'lik galibiyeti ve turu getirdi.
Salah, Liverpool tarihine geçti
Liverpool, 5-1 kazandığı müsabakanın rövanşında Sparta Prag'ı 6-1 yenerek çeyrek final biletini aldı.
Sparta Prag ağlarını sarsan Muhammed Salah, Liverpool formasıyla üst üste 7 sezonda 20 gol atmayı başaran ilk futbolcu oldu.
Milli futbolcu Zeki Çelik'in 90 dakika forma giydiği maçta ise Roma, Brighton'a 1-0 kaybetse de ilk maçtaki 4-0'lık galibiyetin avantajıyla adını son 8 takım arasına yazdırdı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Liverpool (İngiltere)-Sparta Prag (Çekya): 6-1 (İlk maç 5-1)
Brighton (İngiltere)-Roma (İtalya): 1-0 (0-4)
Atalanta (İtalya)-Sporting Lizbon (Portekiz): 2-1 (1-1)
Bayer Leverkusen (Almanya)-Karabağ (Azerbaycan): 3-2 (2-2)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.