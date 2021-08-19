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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynadıkları Helsinki karşılaşması sonrasında basın toplantısı düzenliyor.
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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar tamamlandı

Mutlu Demirtaştan   | 19.08.2021
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar tamamlandı

Istanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının play-off turu ilk ayağı, 8 karşılaşmayla tamamlandı.

Galatasaray, Danimarka'nın Randers takımıyla deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe ise konuk ettiği Finlandiya ekibi HJK Helsinki'yi 1-0 yendi.

Rövanşlarının 26 Ağustos'ta oynanacağı ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Slavia Prag (Çekya) - Legia (Polonya): 2-2

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Antwerp (Belçika): 4-2

Randers (Danimarka) - Galatasaray: 1-1

Mura (Slovenya) - Sturm Graz (Avusturya): 1-3

Fenerbahçe - HJK Helsinki (Finlandiya): 1-0

Rangers (İskoçya) - Alashkert (Ermenistan): 1-0

Olympiakos (Yunanistan) - Slovan Bratislava (Slovakya): 3-0

Rapid Wien (Avusturya) - Zorya (Ukrayna): 3-0

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