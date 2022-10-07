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UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları tamamlandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 7 grupta 8 maç yapıldı.

Mutlu Demirtaştan   | 07.10.2022
UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları tamamlandı

Istanbul

B Grubu'nda AEK Larnaca'yı ağırlayan Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, takımının C Grubu'nda Real Betis'e 2-1 yenildiği maçın 5. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Bir diğer milli oyuncu Orkun Kökçü'nün forma giydiği Feyenoord ise F Grubu mücadelesinde Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı. Orkun Kökçü, 45. dakikada penaltıdan takımının ikinci golünü kaydetti.

TSİ 22.00'de başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Arsenal (İngiltere)-Bodo/Glimt (Norveç): 3-0

B Grubu

Rennes (Fransa)-Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-1

Fenerbahçe (Türkiye)-AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0

C Grubu

Roma (İtalya)-Real Betis (İspanya): 1-2

D Grubu

Braga (Portekiz)-Union Saint-Gilloise (Belçika): 1-2

F Grubu

Midtjylland (Danimarka)-Feyenoord (Hollanda): 2-2

G Grubu

Olympiakos (Yunanistan)-Karabağ (Azerbaycan): 0-3

Freiburg (Almanya)-Nantes (Fransa): 2-0

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