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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk ayağı, 5 maçla başladı

Organizasyonun 2. eleme turunda 5 maç tamamlanırken, eleme turunun rövanşları, 1-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Doğa Kırmızıoğlu  | 25.07.2023 - Güncelleme : 25.07.2023
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk ayağı, 5 maçla başladı

Ankara

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 2. eleme turunda, ilk gün maçlarının sonuçları şöyle:

Atletic Escaldes (Andorra) - Partizani (Arnavutluk): 0-1

The New Saints (Galler) - Swift (Lüksemburg): 1-1

Hamrun (Malta) - Dinamo Tiflis (Gürcistan): 2-1

Tre Penne (San Marino) - Valmeira (Letonya): 0-3

Ballkani (Kosova) - Larne (Kuzey İrlanda): 3-0

Bu eleme turunun rövanşları, 1-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak.





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