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UEFA Avrupa Konferans Ligi 1. eleme turunun ilk ayağında 2 maç yapıldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 1. eleme turunun ilk ayağında Diddeleng-St. Patrick's ve B36 Torshavn-Paide Linnameeskond maçları oynandı.

Mutlu Demirtaştan  | 12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
UEFA Avrupa Konferans Ligi 1. eleme turunun ilk ayağında 2 maç yapıldı

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 1. eleme turunda Lüksemburg ekibi Diddeleng, sahasında İrlanda'nın St. Patrick's takımını 2-1 yendi.

Günün diğer maçında ise Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn, konuk ettiği Estonya ekibi Paide Linnameeskond ile 0-0 berabere kaldı.

İki maçın da rövanşı 20 Temmuz'da oynanacak.


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