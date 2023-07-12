UEFA Avrupa Konferans Ligi 1. eleme turunun ilk ayağında 2 maç yapıldı
UEFA Avrupa Konferans Ligi 1. eleme turunun ilk ayağında Diddeleng-St. Patrick's ve B36 Torshavn-Paide Linnameeskond maçları oynandı.
İstanbul
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 1. eleme turunda Lüksemburg ekibi Diddeleng, sahasında İrlanda'nın St. Patrick's takımını 2-1 yendi.
Günün diğer maçında ise Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn, konuk ettiği Estonya ekibi Paide Linnameeskond ile 0-0 berabere kaldı.
İki maçın da rövanşı 20 Temmuz'da oynanacak.
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