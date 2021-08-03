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Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

Türkiye'nin olimpiyat madalya sayısı 97'ye çıktı

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'ın Tokyo 2020'de bronz madalya almasıyla Türk sporcuların toplam olimpiyat madalya sayısı 97'e çıktı. Tarihinde ilk kez olimpiyat madalyası sevinci yaşayan Türk cimnastiği, olimpiyatlarda madalya getiren 8. branş oldu.

Emrah Oktay   | 03.08.2021
Türkiye'nin olimpiyat madalya sayısı 97'ye çıktı Fotoğraf: Ali Atmaca / AA

Tokyo

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'ın paralel barda bronz madalya almasıyla Türkiye'nin olimpiyat madalya sayısı 97'ye çıktı.

Dünyanın en büyük spor organizasyonunda ilk kez Londra 1908'de temsil edilen Türkiye, Tokyo 2020'ye kadar 6 farklı branşta 39 altın, 25 gümüş ve 27 bronz olmak üzere 91 madalya topladı.

Tokyo 2020'de tekvandoda Hakan Reçber ile Hatice Kübra İlgün'in aldığı bronz madalyalarla bu sayı 93'e yükseldi. Milli okçu Mete Gazoz'un bireyselde aldığı altın madalyayla bu sayı 94 oldu.

Oyunların 10. gününde milli güreşçilerden Rıza Kayaalp grekoromen stil 130 kiloda, Yasemin Adar ise 76 kiloda bronz madalya maçına çıktı. İki milli sporcu da rakiplerini mağlup ederek sayıyı 96'ya taşıdı.

Artistik cimnastikte Ferhat Arıcan, alet finallerinin son gününde paralel barda performans sergiledi. Milli cimnastikçi, bronz madalya alarak hem Türkiye'ye cimnastikteki ilk olimpiyat madalyasını getirdi hem de genel madalya sayısını 97'ye çıkardı.

Ayrıca Türkiye'nin Tokyo'daki madalya sayısı 6'ya ulaştı.

Cimnastikteki tarihi başarıyla Türkiye'nin olimpiyat oyunlarında topladığı madalya sayısı 40'ı altın, 25'i gümüş, 32'si bronz olmak üzere 97 oldu.

Cimnasik olimpiyat madalyası alan 8. branş

Cimnastik, Türkiye'ye olimpiyat madalyası getiren 8. branş oldu.

Tokyo 2020 öncesinde Türkiye, olimpiyatlarda kazandığı toplam 91 madalyanın tamamını atletizm, boks, güreş, halter, judo ve tekvando branşlarında elde etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk, ardından da cimnastik ilk madalyalarını aldı. Böylece Türkiye'ye olimpiyat madalyası getiren branş sayısı 8'e çıktı.

Boksta 2 madalya garanti

Türkiye, kadın boksunda Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu ile madalyayı garantiledi.

Tokyo 2020'de Türkiye'yi temsil eden boksörlerden 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 69 kiloda da Busenaz Sürmeneli, yarı finale çıkarak madalyayı garantiledi.

Henüz maçlarını oynamayan iki sporcunun madalya rengi de belli olmadı. Milli boksörlerin karşılaşmalarının tamamlanmasıyla Türkiye'nin olimpik madalya sayısı 99 olacak.

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