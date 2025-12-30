Dolar
Spor, Dünyadan Spor

Tunca Nehri kano sporuna hazırlanıyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, Tunca Nehri'nde kano sporunun yapılabilmesi için teknik çalışma başlatacaklarını bildirdi.

Gökhan Balcı  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
Tunca Nehri kano sporuna hazırlanıyor Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Edirne

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte kürek sporunun önemli bir gelişim gösterdiğini belirterek, Edirne'nin bu alanda artık önemli bir merkez haline geldiğini söyledi.

Kürek sporunun yanı sıra kanonun da geliştirilmesini hedeflediklerini ifade eden Sezer, Meriç Nehri'nde kürek, Tunca Nehri'nde ise kano sporunun yaygınlaştırılacağını dile getirdi.

Tunca Nehri'nde kano sporunun yapılabilmesi için teknik düzenlemeler planladıklarını aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"Kano için Tunca Nehri'ni düşünüyoruz, nehri biraz yükselteceğiz. Orası butik ve güzel bir yer. Suyu yükseltebilirsek bu işi çözecek gibiyiz. Sel kapanı gibi alçılır kapanır sistem yaptırıyoruz. Bir metre yükseklik yapsak geriye doğru yönlendiği için iki metreyi geçiyor. Bize de yeterli o. Tunca Nehri'nin çevresine de düzenleme yapacağız. Meriç Nehri gibi olacak."

Vali Sezer, Meriç Nehri'nin olası taşkınlarında "sigorta" görevi gören baypas kanalında da su tutulmasının planlandığını belirterek, bu çalışmayla kent merkezinde üç nehrin aktif hale geleceğini sözlerine ekledi.

