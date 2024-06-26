Dolar
32.86
Euro
35.12
Altın
2,298.37
ETH/USDT
3,374.30
BTC/USDT
60,796.00
BIST 100
10,486.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, EURO 2024

Tüm takımların aynı puanla bitirdiği E Grubu'nda üç ekip tur atladı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda E Grubu müsabakaları tamamlandı. Dörder puanlı takımlardan Romanya, Belçika ve Slovakya son 16 turuna yükselirken Ukrayna elendi.

Emrah Oktay  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
Tüm takımların aynı puanla bitirdiği E Grubu'nda üç ekip tur atladı Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş - AA

Stuttgart

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu'nda üçüncü ve son maçlar yapıldı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda Ukrayna ile Belçika, Stuttgart Arena'da, Slovakya ile Romanya da Frankfurt Arena karşı karşıya geldi.

Slovakya-Romanya maçı 1-1, Ukrayna-Belçika karşılaşması ise 0-0 eşitlikle sona erdi. Son maçlar öncesinde üçer puanı bulunan takımlar, dörder puana ulaştı. Gruptaki sıralamayı ise averajlar belirledi.

Romanya'nın lider, Belçika'nın ise ikinci çıktığı grupta Slovakya da en iyi 4 üçüncü arasına girerek tur atladı. Diğer takımlarla aynı puanı elde etmesine rağmen averajı kötü olan Ukrayna ise turnuvaya veda etti.

Turnuva tarihinde ilk yaşandı

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk kez 4 takım da grubu aynı puanla bitirdi.

1980'den itibaren grup maçlarının oynandığı turnuvada, ilk kez tüm takımlar aynı puanı elde etti. Averajla elenen Ukrayna ise 4 puan almasına rağmen sonuncu olan ilk takım oldu.

Puan durumu

E Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAv.P
Romanya31114314
Belçika31112114
Slovakya31113304
Ukrayna311124-24

Son 16 turu eşleşmeleri

Son 16 turunda Belçika, Fransa'nın rakibi oldu.

Tur atlayan takımlardan sadece Belçika'nın eşleşmesi netleşti. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun öğrencileri, bir sonraki turda 1 Temmuz Pazartesi günü Düsseldorf Arena'da Fransa ile karşılaşacak.

Romanya ve Slovakya'nın rakipleri ise bu akşam yapılacak F Grubu maçlarının ardından belli olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Assos Örenyeri Ayvacık'taki yangın nedeniyle 3 gün ziyarete kapalı olacak
Ordu'da denizde çıkan hortum cep telefonuyla görüntülendi
Estonya Cumhurbaşkanı Karis, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
SOLOTÜRK, Finlandiya'da gerçekleştirdiği gösteri uçuşlarından görüntüler paylaştı
İstanbul 2 No'lu Barosu heyeti, İsrail'in savaş suçlarına ilişkin ek delilleri UCM'ye sunacak

Benzer haberler

Tüm takımların aynı puanla bitirdiği E Grubu'nda üç ekip tur atladı

Tüm takımların aynı puanla bitirdiği E Grubu'nda üç ekip tur atladı

Slovakya ile Romanya berabere kaldı

A Milli Futbol Takımı, grup ikinciliği için Çekya ile karşılaşıyor

Belçika adını son 16 turuna yazdırdı

Belçika adını son 16 turuna yazdırdı
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Binlerce Türk taraftar Çekya maçı öncesinde taraftar yürüyüşü gerçekleştirdi

Binlerce Türk taraftar Çekya maçı öncesinde taraftar yürüyüşü gerçekleştirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet