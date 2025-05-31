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Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takım yarın belli olacak

Nesine 2. Lig play-off final maçı, yarın Kayseri'de oynanacak.

Emrah Oktay  | 31.05.2025 - Güncelleme : 31.05.2025
Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takım yarın belli olacak

İstanbul

Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği play-off finalinde Artı Değer Vanspor ile Batman Petrolspor mücadele edecek.

Kayseri'deki RHG Enertürk Enerji Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

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