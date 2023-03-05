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Tayfun Taşdemir, 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nın Las Vegas ayağını kazandı

Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, 3 Bant Dünya Kupası'nın Las Vegas ayağında şampiyon oldu.

Halil İbrahim Avşar   | 05.03.2023
Tayfun Taşdemir, 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nın Las Vegas ayağını kazandı

Ankara

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ABD'de düzenlenen organizasyonda Tayfun Taşdemir, son 16 turunda Berkay Karakurt'u 50-38, çeyrek finalde Vietnamlı Duc Anh Chien Nguyen'i 50-30 yenerek yarı finale çıktı.

Yarı finalde İtalyan Marco Zanetti'yi 50-27 mağlup eden milli bilardocu, finalde Güney Koreli Haeng Jik Kim ile karşılaştı. Rakibini 50-39 yenen Tayfun Taşdemir, şampiyonluğa ulaştı.

Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, geçen yıl kasım ayında Güney Kore'de yapılan 3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmıştı.

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