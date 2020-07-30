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Suudi Arabistan destekli konsorsiyum, Newcastle United'ı satın alma teklifini geri çekti

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu liderliğindeki bir konsorsiyumun Newcastle United'ı satın alma teklifinden geri çekildiği bildirildi.

Bilal Acar   | 30.07.2020
Suudi Arabistan destekli konsorsiyum, Newcastle United'ı satın alma teklifini geri çekti

Londra

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu liderliğindeki bir konsorsiyumun İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ı satın alma teklifinden geri çekildiği bildirildi.

BBC'nin haberinde, servet fonu PIF, PCP Capital Partners ve Reuben Brothers şirketlerini de kapsayan Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyumun, Newcastle United'ı satın alma girişimini sonlandırdığı aktarıldı.

Konsorsiyum, nisan ayında kulübü Mike Ashley'den satın almak için 300 milyon sterlin değerindeki bir anlaşmayı kabul etmişti.

Suudi Arabistan'ın Newcastle United'ı satın alma girişimi tepki aldı

Suudi Arabistan'ın Newcastle United'ı satın alma teklifi, insan hakları grupları ve Katar merkezli spor yayıncısı beIN Sports'un tepkisini çekmişti.

Uluslararası Af Örgütünün İngiltere Direktörü Kate Allen, Premier Lig Başkanı Richard Masters'a mektup yazarak, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu liderliğindeki bir konsorsiyumun Newcastle United'ı satın almasının engellenmesini istemişti.

Allen, Suudi fonunun neden bir İngiliz kulübünü satın almak istediğinin ciddi bir şekilde araştırılması gerektiğini ifade etmişti.

BeIN Media Group Üst Yöneticisi (CEO) Yousef el-Obaidly ise Premier Lig kulüplerinin başkanlarına gönderdiği mektupta, Suudi Arabistan'ın lig maçlarını yasa dışı şekilde yayınlayan beoutQ platformuna izin verdiğine dikkati çekmişti.

Yousef el-Obaidly, Premier Lig Başkanı Richard Masters'a yazdığı mektupta ise Newcastle United'ın satın alınmasına ilişkin haberlere atıfta bulunarak, "Premier Lig'in, tüm yöneticileri dahil kulübün potansiyel alıcısını tam olarak araştırmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Burada Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu ve (devralmaya) dahil olan veya bir şekilde finansman sağlayan diğer Suudi Arabistan kuruluşlarının görevlileri ve temsilcileri araştırılmalı." ifadelerini kullanmıştı.

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