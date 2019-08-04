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Sualtı hokeyinde Türkiye yeniden Avrupa şampiyonu

Türkiye, 16. CMAS Erkekler Sualtı Hokeyi Avrupa Şampiyonası finalinde Fransa'yı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Halil İbrahim Avşar   | 04.08.2019
Sualtı hokeyinde Türkiye yeniden Avrupa şampiyonu

Ankara

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre Sualtı Hokeyi Erkek Milli Takımı, İspanya'da düzenlenen 16. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Erkekler Sualtı Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nın eleme maçlarında berabere kaldığı Fransa ile finalde karşılaştı.

Fransa'yı bu kez 3-1 mağlup eden milliler, 2017'de olduğu gibi yine Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Fransa ikinci, İngiltere üçüncü oldu

Organizasyonda Fransa ikinci olurken, İspanya'yı 4-2 yenen İngiltere üçüncü sırayı aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Şahin Özen, şu ifadeleri kullandı:

"Muhteşem maçlar çıkardık ve Avrupa şampiyonluğu kupasını bir kez daha bileğimizin hakkıyla aldık. Oyuncularımız ve antrenörlerimizle gurur duyuyorum. Sevincimiz çok büyük. Su altı sporlarındaki gücümüze Avrupa bir kez daha tanık oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Spor Genel Müdürlüğümüz, sporcularımızın değerli aileleri başta olmak üzere bu başarıda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bize bu gururu yaşattıkları için milli sporcularımızı ve antrenörlerini ayakta alkışlıyor, onlara sonsuz teşekkür ediyorum."

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