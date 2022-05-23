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Son şampiyon Krejcikova, Fransa Açık'ın ilk turunda elendi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) kadınların 2 numaralı seribaşı Barbora Krejcikova, ilk turda karşılaştığı dünya 97 numarası Diane Parry'ye 2-1 yenildi.

Hüseyin Burak Demirer   | 23.05.2022
Son şampiyon Krejcikova, Fransa Açık'ın ilk turunda elendi

Ankara

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 2. gün sabah seansındaki tek kadınlar ilk tur maçında, son şampiyon Krejcikova ile 19 yaşındaki Parry karşılaştı.

Seyircisi önünde mücadele eden Parry, ilk seti 6-1 kaybetmesine karşın sonraki setleri 6-2 ve 6-3 kazanarak Krejcikova'yı turnuvanın dışına itti.

Kadınlar dünya sıralamasının zirvesindeki 2020 şampiyonu Iga Swiatek, klasmanın 119. basamağındaki Lesia Tsurenko'yu 2-0 (6-2, 6-0) mağlup ederek 2. tura çıktı.

Amanda Anisimova (27 numaralı seribaşı) da eski dünya bir numarası Naomi Osaka'yı 2-0'lık (7-5, 6-4) skorla geçti.

Erkeklerde ise dünya 55 numarası Filip Krajinovic, Reilly Opelka'yı (17) 7-6, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek adını 2. tura yazdırdı.

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