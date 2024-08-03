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Son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli Paris 2024'e veda etti

Son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, çeyrek finalde Taylandlı Janjaem Suwannapheng'e yenilerek organizasyondan elendi.

Muhammed Boztepe  | 03.08.2024 - Güncelleme : 03.08.2024
Son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli Paris 2024'e veda etti Fotoğraf: Mehmet Murat Önel - AA

Paris

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında milli sporcu Busenaz Sürmeneli, kadınlar çeyrek final mücadelesinde rakibine yenilerek organizasyona veda etti.

Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da boks branşının kadınlar 66 kilo çeyrek final karşılaşması yapıldı.

Son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Taylandlı Janjaem Suwannapheng'e 4-1 yenilerek madalya şansını kaybetti.

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