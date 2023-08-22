Dolar
27.20
Euro
29.64
Altın
1,902.38
ETH/USDT
1,662.10
BTC/USDT
26,072.00
BIST 100
7,804.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Aydın'da eğitim uçağının düştüğü ve olayda 2 kişinin yaralandığı öğrenildi
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Socios, Meksika ekibi Chivas için fan token çıkaracak

Socios, Meksika Futbol Ligi'nde (Liga MX) 12 şampiyonluğu buluna Chivas için fan token çıkaracak.

Fatih Erel  | 22.08.2023 - Güncelleme : 22.08.2023
Socios, Meksika ekibi Chivas için fan token çıkaracak

İstanbul

Taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios'tan yapılan açıklamada, "CHIVAS Fan Token, dünyanın dört bir yanındaki taraftarların takımla daha aktif biçimde bağ kurup etkileşime girmelerini, oylamalar vasıtasıyla öncelikli kararlara katılmalarını ve özel ödüller ile hayatta bir kere yaşanabilecek deneyimler elde etmelerini sağlayacak." ifadeleri kullanıldı.

Chivas Kulübü; Manchester City, Inter, Paris Saint-Germain, Barcelona, Palmeiras, Flamengo ve daha birçok önemli kulübün de taraftarlarıyla etkileşim kurup, onları ödüllendirmek için faydalandıkları bu yenilikçi dijital aracı kullanan takımlar arasına adını yazdırdı.

CHIVAS Fan Token, Chivas taraftarlarına; resmi forma tasarımları, stadyum içi kutlama şarkıları ve daha pek çok konudaki oylamalarla takım kararlarına katılma fırsatı sunacak. Taraftarlar ayrıca sadakatlerinden ötürü özel indirimler, promosyonlar ve ayrıcalıklı ödüller elde edebilecek.

Fan token platformu Socios.com, pek çok spor branşında faaliyet gösteren 100'den fazla spor organizasyonunun resmi partneridir ve 160 farklı ülkedeki 2 milyon kullanıcıdan oluşan global bir dijital topluluğa ev sahipliği yapmaktadır.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da kamyon alt geçitteki hafif ticari aracın üzerine devrildi
Çanakkale'de orman yangını çıktı
Aydın'da düşen sivil eğitim uçağındaki 2 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, Kıbrıs Türklerinin özden gelen haklarının çiğnenmesine göz yummayacaktır
Anadolu Otoyolu'nda aynı mevkide meydana gelen iki kazada 4 kişi yaralandı

Benzer haberler

Socios, Meksika ekibi Chivas için fan token çıkaracak

Socios, Meksika ekibi Chivas için fan token çıkaracak

Piatek'in ilk gol şarkısını, RAMS Başakşehir taraftarı belirleyecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet