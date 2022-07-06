Dolar
17.22
Euro
17.63
Altın
1,766.95
ETH/USDT
1,154.00
BTC/USDT
20,223.00
BIST 100
2,380.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yatırım Alan Şirketlerin Tanıtım Programı"nda konuşuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Sierra Leone'de toplam 187 golün atıldığı iki maç şike gerekçesiyle incelenecek

Sierra Leone Futbol Federasyonu (SLFA), 1. Lig'de 187 golün atıldığı 2 maçı inceleme kararı aldı.

Adam Abu-bashal   | 06.07.2022
Sierra Leone'de toplam 187 golün atıldığı iki maç şike gerekçesiyle incelenecek

Abuja

Ülkede devam eden 1. Lig turnuvasında 3 Temmuz Pazar günü oynanan maçlarda Kahunla Rangers, Lumbebu United ekibini 95-0 yenerken, Gulf FC ise Koquima Lebanon'u 91-1 mağlup etti.

En çok gol atan takımın Süper Lig'e çıkacağı maçların ilk yarıları 2-0 ve 7-1'lik skorlarla tamamlanırken, şike şüphesi nedeniyle her iki sonuç da tescil edilmedi.

Kahunla Rangers ve Gulf FC'in kazandığı maçlar, Sierra Leone futbol tarihinin en farklı galibiyetleri olarak tarihe geçti.

SLFA Başkanı Thomas Daddy Brima, yaptığı açıklamada, atılan gollerin incelemeye alındığını belirterek, "Yapılanların cezasız kalmasına izin veremeyiz. Sorumluların yolsuzlukla mücadele komisyonunun önüne çıkması ve eylemlerinin hesabını vermesi gerekecek." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ'den ayrılan Vahdettin Polat Alman haber sitesine örgütün iç yüzünü anlattı
ANKAPARK'ın tahliyesi davasında karar
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Isparta'daki 'Somalili Mehmetçikleri' ziyaret etti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Madrid'de imzalanan üçlü muhtıranın üyelik olarak lanse edilmesi doğru değil
Kastamonu'da sel bölgesine 86 milyon liralık eğitim yatırımı yapıldı

Benzer haberler

Sierra Leone'de toplam 187 golün atıldığı iki maç şike gerekçesiyle incelenecek

Sierra Leone'de toplam 187 golün atıldığı iki maç şike gerekçesiyle incelenecek