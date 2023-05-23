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Serie A'da puan silme cezası alan Juventus, deplasmanda Empoli'ye farklı yenildi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 36. haftanın kapanış müsabakasında Juventus, deplasmanda Empoli'ye 4-1 yenildi.

Barış Seçkin  | 23.05.2023 - Güncelleme : 23.05.2023
Serie A'da puan silme cezası alan Juventus, deplasmanda Empoli'ye farklı yenildi

Roma

İtalya Futbol Federasyonu'ndan haksız sermaye kazancı gibi mali yolsuzluklara karıştığı gerekçesiyle 10 puan silme cezası alan Juventus, ceza kararının açıklandığı sırada ligde orta sıralarda bulunan Empoli ile Carlo Castellani Stadı'nda karşılaştı.

Ev sahibi takım, siyah-beyazlı konuk ekibi 4-1 mağlup ederek, 3 puanı alan taraf oldu.

Empoli'ye galibiyeti getiren golleri, 18. dakikada (penaltı) ve 48. dakikada Francesco Caputo, 21. dakikada Sebastiano Luperto ile 90+3. dakikada Roberto Piccoli attı.

Juventus'un tek golünü ise 85. dakikada Federico Chiesa kaydetti.

Empoli, bu galibiyetle puanını 42 yaptı ve 14. sırada yer aldı.

Bu maç öncesi federasyondan aldığı puan silme cezası nedeniyle puanı 59'a düşürülen ve 7. sıraya gerileyen Juventus, ligi gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma hedefinde Empoli yenilgisiyle kritik bir yara almış oldu.

Serie A'da dün oynanan diğer maçta Roma, sahasında ağırladığı Salernitana ile 2-2 berabere kaldı.

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