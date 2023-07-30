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Sarah Sjöström, Dünya Yüzme Şampiyonası tarihinin madalya rekorunu kırdı

İsveçli Sarah Sjöström, Dünya Yüzme Şampiyonası kariyerindeki ferdi yarışlarda kazandığı madalya sayısını 21'e yükselterek ABD'li Michael Phelps'e ait rekoru kırdı.

Hüseyin Burak Demirer  | 30.07.2023 - Güncelleme : 30.07.2023
Sarah Sjöström, Dünya Yüzme Şampiyonası tarihinin madalya rekorunu kırdı Fotoğraf: Mine Kasapoğlu/AA

Ankara

Japonya'nın Fukuoka kentinde düzenlenen 2023 Dünya Su Sporları Şampiyonası öncesi 19 madalyası bulunan Sjöström, kadınlar 50 metre kelebekten sonra kadınlar 50 metre serbest kategorisinde de altın madalya aldı.

İlk kez 2009'da katıldığı dünya şampiyonalarındaki 21. madalyasını (12 altın, 6 gümüş, 3 bronz) elde eden 29 yaşındaki sporcu, ABD'li erkek yüzücü Phelps'in 20 madalyayla (15 altın, 5 gümüş) 2011'den beri elinde tuttuğu rekorun yeni sahibi oldu.

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