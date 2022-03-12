Dolar
14.76
Euro
16.16
Altın
1,985.55
ETH/USDT
2,585.70
BTC/USDT
39,114.00
BIST 100
2,053.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Ronaldo rekor kırdı, Manchester United kazandı

Tottenham karşısında hat-trick yapan ve kariyerindeki gol sayısını 807'ye çıkartan Ronaldo, futbol tarihinin en skorer ismi oldu.

Yunus Kaymaz   | 12.03.2022
Ronaldo rekor kırdı, Manchester United kazandı

İstanbul

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester United, sahasında Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.

Old Trafford Stadı'nda oynanan maçta hat-trick yaparak takımına galibiyeti getiren 37 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) verilerine göre Josef Bican'ı geride bırakarak 807 golle futbol tarihinin en golcü ismi oldu.

Bican, profesyonel futbol oynadığı 1931-56 döneminde Avusturya ve Çekoslavakya liglerinin yanı sıra milli takım formasıyla da çıktığı 530 maçta 805 gol atmıştı.

Ronaldo ayrıca, 37 yaş 146 günle Premier Lig tarihinin hat-trick yapan en yaşlı futbolcusu oldu.

Karşılaşmada Londra ekibinin golleri penaltıdan Harry Kane ile Harry Maguire'den (kendi kalesine) geldi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 20 bin 465 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 132 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 967 bini geçti
Çin'de son 24 saatte 588, Hong Kong'da 29 bin 381 Kovid-19 vakası tespit edildi
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı
Türkiye'de 25 bin 401 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Ronaldo rekor kırdı, Manchester United kazandı

Ronaldo rekor kırdı, Manchester United kazandı

Chelsea, yaptırımların gevşetilmesi için İngiltere hükümetiyle görüşüyor