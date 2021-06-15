Euro
10.38
Dolar
8.56
BIST 100
1,442.56
Altın
1,858.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, EURO 2020

Ronaldo, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin en skoreri rekorunu kırdı

Avrupa Futbol Şampiyonası finallerindeki gol sayısını 11'e çıkaran Ronaldo, Michel Platini ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi.

Hüseyin Burak Demirer   | 15.06.2021
Ronaldo, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin en skoreri rekorunu kırdı

Ankara

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'nda Portekiz, Macaristan'ı 3-0 yendi.

Turnuvanın ev sahiplerinden Macaristan, başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da yapılan ve hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği F Grubu ilk maçında, son Avrupa şampiyonu Portekiz ile karşılaştı.

Portekizli Cristiano Ronaldo, 5 Avrupa Şampiyonası'nda sahaya çıkan ilk futbolcu oldu. 36 yaşındaki yıldız oyuncu, 2004, 2008, 2012 ve 2016'daki turnuvalarda da ülkesini temsil etmişti.

Yüzde 67 oranında topla oynayan Portekiz'in Jota ve Ronaldo ile girdiği gol pozisyonlarından yararlanamadığı ilk yarı, 0-0 bitti.

Portekiz aradığı golü 84. dakikada buldu. Sağ kanattan gelen pasla penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Guerreiro'nun şutunda, savunmaya da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti.

Ronaldo, 87. dakikadaki penaltı atışını gole çevirerek Portekiz'i 2-0 öne geçirdi.

90+2'nci dakikada Rafa Silva ile arasındaki pas alış verişi sonrası altı pasta topu alan Ronaldo, kaleci Gulacsi'yi çalımlayarak attığı golle Portekiz'in sahadan 3-0 galip ayrılmasını sağladı.

Ronaldo şampiyona tarihinin en skoreri rekorunu kırdı

Avrupa Futbol Şampiyonası finallerindeki gol sayısını 11'e çıkaran Ronaldo, Michel Platini ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi.

Eski Fransız futbolcu Platini, 9 golünü de EURO 1984'te atmıştı. Ronaldo ise bu turnuvaya kadar 2004'te 2, 2008'de 1, 2012 ve 2016'da 3'er gol kaydetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Sağlık Bakanı Koca: Tünelin ucundaki ışığı görmeye başladığımızı düşünüyorum
Sağlık Bakanı Koca: 1 milyon doz aşı hedefine az önce ulaştık
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 600 bini geçti
Kovid-19'la mücadelede uygulanan aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 118 bin 160 arttı

Benzer haberler

Sivasspor sözleşmesi sona eren Samassa ile yollarını ayırdı

Sivasspor sözleşmesi sona eren Samassa ile yollarını ayırdı

Ronaldo, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin en skoreri rekorunu kırdı

Fenerbahçe santrafor Serdar Dursun'u transfer etti

A Milli Takım, Galler maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Takım, Galler maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaraylı Falcao koronavirüse yakalandı

Galatasaraylı Falcao koronavirüse yakalandı
Galatasaray ve Sivasspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oluyor

Galatasaray ve Sivasspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oluyor