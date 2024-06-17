Romanya, EURO 2024'e Ukrayna galibiyetiyle başladı
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu ilk maçında Romanya, Ukrayna'yı 3-0 yendi.
Münih
Karşılaşmanın 29. dakikasında Romanya müsabakada öne geçti. Kaleci Lunin'in kısa düşen vuruşunda sağ kanatta topu kapan Man, pasını ceza yayı gerisindeki Stanciu'ya çıkardı. Bu futbolcunun gelişine sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Lunin'in sağından ağlarla buluştu: 1-0
53. dakikada Rumenler farkı 2'ye çıkardı. Savunmadan aldığı topu hızla atağa çıkaran Gaziantep FK'li futbolcu Draguş, pasını sağ kanattaki Man'a aktardı. Bu oyuncu ceza sahasına sokulmak isterken savunma araya girdi. Seken topa ceza sahası dışı hafif sağ çaprazda çok sert vuran Razvan Marin fileleri havalandırdı: 2-0
57. dakikada Romanya bir gol daha buldu. Sağdan Stanciu ile paslaşarak kullandığı kornerde yeniden topu alan Man, ceza sahasına girdi. Rumen futbolcunun yerden çevirdiği meşin yuvarlağa kale önünde dokunan Draguş takımı adına tabelayı değiştirdi: 3-0
Rakibini 3-0 mağlup eden Romanya, E Grubu'na 3 puanla başladı.
Teknik direktör Edward Iordanescu'nun öğrencileri, Belçika ve Slovakya'nın da bulunduğu E Grubu'ndan çıkmak için önemli bir adım attı.
Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde Uluslar Ligi'nden EURO 2024'e katılma başarısı gösteren sarı-lacivertliler ise sahadan 3-0 mağlup ayrılarak şampiyonaya kötü bir başlangıç yaptı.
Lunin'in hataları pahalıya mal oldu
Ukrayna kalecisi Andriy Luniny, yediği hatalı 2 golle dikkati çekti.
İspanya'nın dünyaca ünlü Real Madrid takımında Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois'nın sakatlığında kaleyi devralan ve başarılı bir sezon geçiren Lunin, EURO 2024'e iyi başlayamadı.
Maçın 29. dakikasında yaptığı hata sonucu topu kaptıran 24 yaşındaki kaleci, sonrasında Nicolae Stanciu'nun şutunda gole engel olamadı. Lunin, ikinci golde ise sağına gelen topa rahatlıkla çıkarabilecekken müdahale edemedi.
Türkiye'den 2 futbolcu forma giydi
Karşılaşmada Süper Lig'de forma giyen iki futbolcu Romanya Milli Takımı için mücadele etti.
Kariyerine Türkiye'de devam eden dört futbolcuyu kadrosunda bulunduran Romanya'da Gaziantep FK'li oyuncular Florin Nita ile Denis Draguş maça ilk 11'de başladı.
Gaziantep FK'den Deian Sorescu ile sezonu Konyaspor'da geçiren Galatasaraylı Alexandru Cicaldau yedekler arasında yer aldı.
Draguş, farkı 3'e çıkaran golü attı
Gaziantep FK'de forma giyen Rumen futbolcu Denis Draguş, takımı adına fileleri havalandırdı.
Maçın 57. dakikasında sahne alan Draguş, skoru 3-0'a getiren golü kaydetti. Süper Lig'de attığı 14 golle takımını ligde tutan oyunculardan olan 24 yaşındaki santrfor, EURO 2024'te de formunu sürdürdü.
Draguş, Antalyaspor'da top koşturan Polonyalı Adam Buksa'dan sonra Süper Lig patentiyle EURO 2024'te gol atan ikinci futbolcu oldu.
Romanya, rekabetteki üstünlüğünü sürdürdü
Romanya ile Ukrayna, milli takımlar düzeyinde 7. kez karşılaştı.
İki takım arasında daha önce yapılan 6 müsabakada Romanya 3, Ukrayna ise 2 kez kazandı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Romanya'nın kaydettiği 14 gole, Ukrayna 10 golle karşılık verdi.
Rumenler, yedinci müsabakada dördüncü galibiyetini alırken, attığı gol sayısını da 17'ye yükseltti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.