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Real Madrid'de sakatlıktan yeni çıkan kaleci Courtois bir daha sakatlandı

Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois, yaklaşık 7 ay süren sol dizindeki sakatlığın ardından bugünkü antrenmanda sağ dizinden sakatlandı.

Şenhan Bolelli  | 19.03.2024 - Güncelleme : 19.03.2024
Real Madrid'de sakatlıktan yeni çıkan kaleci Courtois bir daha sakatlandı

Madrid

Real Madrid kulübü, yaptığı yazılı açıklamada, Courtois'ın bugünkü antrenmanda sakatlandığını ve sağ diz iç menisküs bağlarında yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Belçikalı kaleci, Ağustos 2023'te sol dizindeki çapraz bağlardaki sakatlıktan ameliyat olmuş ve yaklaşık 7 ay süren iyileşme sürecinden sonra iki haftadır takımla birlikte antrenmanlara çıkmaya başlamıştı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, son basın toplantısında Courtois'in iyi durumda olduğunu ve takıma dahil olabileceğini söylemişti.

İspanyol basını, 31 yaşındaki Courtois'ın yeni sakatlığından dolayı bir kez daha ameliyat olmak zorunda olduğunu ve sezonu kapattığını iddia etti.

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