PSG-Medipol Başakşehir maçının dördüncü hakemi maçtan alındı
Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti.
İstanbul
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti.
Maçın 17. dakikasında Webo'nun bir pozisyon sonrası hakeme itirazda bulunmasının ardından dördüncü hakem tarafından ırkçı söyleme maruz kaldı.
✊🏻✊🏿 NO TO RACISM | #Respect pic.twitter.com/Ic1BzfANoi— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) December 8, 2020
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk bunun üzerine dördüncü hakeme tepki gösterdi.
Medipol Başakşehir, bu olayın ardından sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti.
Medipol Başakşehir, dördüncü hakem sahada kalırsa PSG maçına devam etmeme kararı aldı
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile yaptıkları maçta yardımcı antrenörleri Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun sahada kalması durumunda müsabakaya devam etmeyeceklerini söyledi.
Gümüşdağ, yaptığı açıklamada, "Dünya futbolu için çok kötü bir gün ve an. Dördüncü hakem orta hakemi ikaz ediyor ve 'Atmalıyız.' diyor. Kırmızı kartla gelip, kartı gösterirken Webo'yu göstererek 'Negro' diyor. Bu hiçbir şekilde kabul edilebilir değil. Dördüncü hakem maçta kalırsa maça çıkmama kararı aldık. Eğer dördüncü hakem UEFA delegesi tarafından saha dışına çıkarılırsa maça devam edeceğiz. Başka türlü maça devam etmiyoruz. Bunu açık ilan ettik. Eğer dördüncü hakem çekilirse maça devam etme kararımız var. Onun dışında maça çıkmayacağız." diye konuştu.
Göksel Gümüşdağ, "Şu an bekliyoruz. Eğer dördüncü hakemde ısrarcı olurlarsa, böyle bir ırkçılığa UEFA'nın, dünyanın en büyük organizasyonunda göz yumarlarsa Başakşehir Futbol Kulübü olarak bunun sonuçlarına katlanırız ama duyarsız kalamayız." ifadelerini kullandı.
Dördüncü hakem maçtan alındı
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Paris Saint-Germain (PSG) karşılaşmasında yardımcı antrenörleri Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun UEFA tarafından maçtan alındığını açıkladı.
Webo'ya yapılan ırkçı saldırının ardından Coltescu'nun maça devam etmesi durumunda sahaya çıkmayacaklarını UEFA'ya ilettiklerini aktaran Gümüşdağ, yaptığı açıklamada, "Dördüncü hakemi UEFA aldı. Bize bilgisi geldi. Saha dışına çıkardı. Ya dördüncü hakem getirecekler ya da dördüncü hakemsiz devam edeceğiz. Bu hakem maçın dışında olmadan maça başlamayacağımızı açık ve net bir şekilde söyledik." ifadelerini kullandı.
"Maçı tamamlamalarını istedik"
TFF Başkanı Nihat Özdemir, ırkçılık tepkisi gösteren Başakşehir'in haklıyken haksız duruma düşmemesi için PSG maçını tamamlamasını istediklerini söyledi.
Bakan Kasapoğlu'ndan Medipol Başakşehir'e destek
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Paris Saint Germain (PSG) maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemi nedeniyle sahadan çekilen Medipol Başakşehir'e destek verdi.
Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Başakşehir Kulübünün "No to Racism (Irkçılığa Hayır)" tweetini paylaşarak, "Irkçılık insanlık suçudur! Temsilcimiz Başakşehir’in yanındayız." ifadelerini kullandı.
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek, soyunma odasına gitmişti.
Paris Saint-Germain'den Medipol Başakşehir'e destek paylaşımı
Fransa temsilcisi Paris Saint Germain (PSG), Medipol Başakşehir'in sosyal medya hesabındaki "Irkçılığa hayır" mesajını kendi sosyal medya hesabında paylaştı.
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına sosyal medya hesabından "Irkçılığa hayır" mesajını paylaşarak tepki gösterdi.
PSG de resmi Twitter hesabından Başakşehir'in bu mesajını paylaşarak destekte bulundu.
Medipol Başakşehir, Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek, soyunma odasına gitmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Medipol Başakşehir'e destek mesajı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 8, 2020
Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız. #Notoracism
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medipol Başakşehir'in, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına sosyal medya hesabından "Irkçılığa hayır" etiketiyle tepki gösterdi.
Erdoğan, şunları kaydetti:
"Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız."
"Her alanda bu ayrımcılığı lanetliyorum"
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile yapılan maçta Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına tepki gösterdi.
Şentop, Twitter hesabından #Notoracism Hashtag'ı ile yaptığı paylaşımda, "Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Başakşehir futbol takımımızın Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya yönelik, maçın 4. hakemi, Romanya Futbol Federasyonu'ndan Sebastian Costantin Coltescu'nun ırkçı ifadelerini kınıyor, her alanda bu ayrımcılığı lanetliyorum." ifadelerini kullandı.
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Başakşehir futbol takımımızın Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’ya yönelik, maçın 4. Hakemi, Romanya Futbol Federasyonu'ndan Sebastian Costantin Coltescu’nun ırkçı ifadelerini kınıyor, her alanda bu ayrımcılığı lanetliyorum. #Notoracism— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) December 8, 2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Paris Saint Germain maçında sahadan çekilen Medipol Başakşehir'e destek verdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paris Saint Germain (PSG) maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemi nedeniyle sahadan çekilen Medipol Başakşehir'e destek verdi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnsanlık suçu olan ırkçılığa karşı Başakşehir Futbol Kulübü'nün onurlu duruşunu destekliyoruz. No to Racism (Irkçılığa Hayır)" ifadelerini kullandı.
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında, Paris Saint Germain ile dün deplasmanda oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek, soyunma odasına gitmişti.
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Medipol Başakşehir'e destek
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Paris Saint Germain (PSG) maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemi nedeniyle sahadan çekilen Medipol Başakşehir'e destek verdi.
Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamada bulundu:
"Tebrikler Başakşehir. Irkçılığa karşı dik duruşunuz için. İnsanlık onurunu koruduğunuz için. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'in, Paris Saint Germen karşılaşmasında 4. hakemin ırkçı söylemine karşı tavrını tebrik ediyor, bu ırkçı yaklaşımı lanetliyorum.
Irkçılığın ve nefretin geldiği boyutları gösteren bu olayın tüm dünyaya ders olmasını diliyorum."
Kılıçdaroğlu'ndan "Irkçılığa hayır" paylaşımı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Irkçılığa hayır" paylaşımı yaptı.
Kılıçdaroğlu, Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilmesi üzerine sosyal medyada ırkçılık karşıtı başlatılan kampanyaya destek verdi.
Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "No to racism, Respect" ifadesi bulunan bir görsel paylaştı.
UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'dan "Irkçılık" açıklaması
UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yapılan ırkçı söyleme, turuncu-lacivertli kulübün tepkisinin haklı olduğunu söyledi.
Yardımcı, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain (PSG) karşılaşmasında Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun Webo'ya ırkçı söylemde bulunması ve Medipol Başakşehir'in maçtan çekilmesini değerlendirdi.
Yardımcı, yaptığı açıklamada, "Dördüncü hakemin Webo'yu 'Negro' diye çağırması kabul edilir bir durum değil. Başakşehir, tepki göstermekte haklı. Hiç onaylamadığımız gelişmeler. Irkçılık, UEFA'nın da üzerinde durduğu bir durum. Maalesef yaşanmaması gerekiyordu ama yaşandı. Ancak maç birazdan başlayacak. Önemli olan maçın başlaması." diye konuştu.
Coltescu'nun hakemlik hayatının biteceğini aktaran Servet Yardımcı, "Kesinlikle kabul edilemez bir gelişme. Bunun bir mazereti olamaz. Dördüncü hakemin yaptığı halt etmek. Dolayısıyla o hakemlik hayatını bitirdi. UEFA'nın da onaylamadığı, kabul edilemez bir gelişme oldu. Hakemler gerekli cezayı alacaklar. Bizler de takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.
Bakanlar, Medipol Başakşehir'e destek verdi
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Paris Saint Germain (PSG) maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemi nedeniyle sahadan çekilen Medipol Başakşehir'e destek verdi.
Bakanlar, Twitter hesabından, İstanbul Başakşehir Kulübünün "No to Racism (Irkçılığa Hayır)" tweetini paylaşarak, Başakşehir'in yanında olduklarını belirtti.
Ticaret Bakanı Pekcan, sahadaki dostça rekabete, insanlık suçu olan ırkçılığı karıştırmanın çok yanlış olduğunu belirterek, "Başakşehir Futbol Kulübü'nün onurlu duruşunu destekliyorum." ifadesini kullandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ise "ırkçılık ve ayrımcılık virüsünü" tüm sahalardan temizlemenin bir insanlık görevi olduğunu kaydederek, "İnsanlık onuruna yakışır bir tavır sergileyen temsilcimiz Başakşehir'in arkasındayız." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.