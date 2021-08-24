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Premier Lig'den milli futbolcuları ilgilendiren 'kırmızı liste' kararı

Premier Lig kulüpleri, Kovid-19 salgını nedeniyle İngiltere'nin kırmızı listesinde bulunan ülkelerde gelecek ay maç yapacak milli takımlara oyuncu göndermeme kararı aldı.

Yunus Kaymaz   | 24.08.2021
Premier Lig'den milli futbolcuları ilgilendiren 'kırmızı liste' kararı Fotoğraf: Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı

İstanbul

Ligin internet sitesinde yer alan açıklamada, istemeden ancak oybirliğiyle alınan kararın gelecek ayki milli maç arasında kırmızı listede yer alan 26 ülkeye yolculuk yapması beklenen yaklaşık 60 futbolcuyu kapsadığı kaydedildi.

Açıklamada, kırmızı ülkeden dönen ve 10 günlük zorunlu karantinaya giren bir futbolcunun Premier Lig'de iki, UEFA organizasyonlarında ve Lig Kupası'nda birer maç kaçırabileceği vurgulandı.

İngiltere'nin kırmızı listesindeki ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. İngiliz basında yer alan haberlere göre, yarın ya da perşembe günü kırmızı listenin güncellenmesi ve Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılması bekleniyor.

Milli futbolculardan Çağlar Söyüncü Leicester City'de, Ozan Tufan Watford'da ve Halil Dervişoğlu ise Brentford'da forma giyiyor.


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