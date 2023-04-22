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Premier Lig'de lider Arsenal, Southampton karşısında bir puana razı oldu

İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, sahasında Southampton ile 3-3 berabere kaldı.

Mutlu Demirtaştan  | 22.04.2023 - Güncelleme : 22.04.2023
Premier Lig'de lider Arsenal, Southampton karşısında bir puana razı oldu

Istanbul

Ligin 32. hafta açılış maçında lider Arsenal, Emirates Stadı'nda son sıradaki Southampton'ı ağırladı.

Maça hızlı başlayan Southampton, 1. dakikada Carlos Alcaraz ve 14. dakikada Theo Walcott'ın golleriyle 2-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip, 20. dakikada sahneye çıkan Gabriel Martinelli ile durumu 2-1 yaptı ve ilk devre bu skorla sona erdi.

Konuk takımda Duje Caleta-Car, mücadelenin 66. dakikasında rakip fileleri havalandırarak skoru 3-1'e getirdi.

Arsenal, son anları büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Martin Odegaard'ın 88 ve Bukayo Saka'nın 90. dakikada bulduğu gollerle 3-3 eşitliği yakaladı.

Lider Arsenal, kalan dakikalarda net pozisyonlardan faydalanamadı ve mücadele 3-3 beraberlikle tamamlandı.

Peş peşe 3 maçtan beraberlikle ayrılan ve şampiyonluk yarışında bir yara daha alan Arsenal, 75 puana çıktı. Bu sonucun ardından iki maç eksiği bulunan 70 puanlı Manchester City için liderliği ele geçirme fırsatı doğdu.

Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Southampton ise 24 puana ulaştı.


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