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Portekizli futbolcu Pepe, 41 yaşında futbolu bıraktı

Kariyerinde son olarak ülkesinin Porto takımında forma giyen Portekizli stoper Pepe, futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Halil İbrahim Avşar  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Portekizli futbolcu Pepe, 41 yaşında futbolu bıraktı

Ankara

Porto ile sözleşmesi sona eren 41 yaşındaki Pepe, futbolu bıraktığını duyurdu.

Alagoano altyapısında futbola başlayan Pepe, sırasıyla Maritimo, Porto, Real Madrid ve Beşiktaş'ta oynadı.

2018-2019 sezonunun devre arasında Porto'ya dönen tecrübeli oyuncu, Portekiz ekibinin 5,5 sezon formasını giydikten sonra sahalara veda etti.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Portekiz formasıyla mücadele eden Pepe, organizasyon tarihinde forma giyen en yaşlı oyuncu ünvanının sahibi oldu.

Kariyerine çok sayıda kupa sığdıran Pepe, Portekiz ile EURO 2016'da şampiyonluk yaşadı. Pepe, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını da 3 kez kaldırdı.

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