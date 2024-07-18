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Dünyadan Spor

Paris 2024'te Türkiye'nin halterdeki madalya umudu: Muhammed Furkan Özbek

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin halterdeki tek kotasını alan Muhammed Furkan Özbek, ikinci kez bu heyecanı yaşayacak.

Muhammed Boztepe  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
Paris 2024'te Türkiye'nin halterdeki madalya umudu: Muhammed Furkan Özbek

Ankara

Milli halterci Muhammed Furkan, Tayland'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Türkiye'yi erkekler 73 kiloda temsil etti.

Koparmada 152, silkmede 189 kilo kaldıran Muhammed Furkan Özbek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı.

Muhammed Furkan Özbek, Paris 2024'te Türkiye'yi temsil edecek tek halterci olacak.

Gençler kariyeri parlak

Muhammed Furkan Özbek, büyükler kategorisine geçmeden önce gençlerde parlak bir kariyer edindi.

Milli halterci, Gençlik Olimpiyatları ile Dünya Şampiyonası başta olmak üzere birçok organizasyonda şampiyon oldu.

2020 Tokyo'da Türkiye adına halterde yer alan tek sporcu olan Muhammed Furkan, silkmede kaldırış yapamayınca 67 kilo klasmanında dereceye giremedi.

Muhammed Furkan, 2021'de 67 kiloda ve 2022'de ise 73 kiloda Avrupa şampiyonu oldu.

Milli halterci ayrıca 2022 Akdeniz Oyunları'ndan gümüş madalya ile ayrıldı.

Halter branşının öncüleri Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu

Türk sporcular içinde üçer altın madalya kazanan halter branşının öncüleri Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu, en fazla birincilik kürsüsüne çıkan sporcular olarak tarihe geçti.

Naim Süleymanoğlu, Seul 1988, Barcelona 1992 ve Atlanta 1996'da üç kez üst üste zirvede yer alarak hem Türk hem de dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Halil Mutlu ise Atlanta 1996, Sidney 2000 ve Atina 2004'de altın madalyaya ulaşarak, Naim Süleymanoğlu'nun başarısını tekrarladı.

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