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Spor, Dünyadan Spor, Paris 2024

Paris 2024'te okçuluk sıralama müsabakaları yarın yapılacak

Paris 2024 Olimpiyatları'nda okçuluk müsabakaları yarın sıralama atışlarıyla başlayacak.

Bozhan Memiş  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
Paris 2024'te okçuluk sıralama müsabakaları yarın yapılacak

Paris

Paris'in tarihi yapılarından Les Invalides'de gerçekleştirilecek mücadeleler, (TSİ) 10.30'da start alacak.

Kadınlar kategorisinde milli sporcu Elif Berra Gökkır, erkeklerde ise son olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer boy gösterecek.

Okçuluk branşında yarınki sıralama müsabakalarının ardından, 28 Temmuz'da kadın takım, 29 Temmuz'da ise erkek takım finalleri yapılacak.

Bireysel müsabakalarda, 30-31 Temmuz ve 1 Ağustos'ta yapılacak eleme karşılaşmalarının ardından, 2-3-4 Ağustos'ta finaller gerçekleştirilecek.


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