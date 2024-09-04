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Para masa tenisinde milli sporcu Kübra Korkut madalya almayı garantiledi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde kadınlar S7 sınıfında milli sporcu Kübra Korkut, yarı finale yükseldi ve madalya almayı garantiledi.

Erkan Tiryaki  | 04.09.2024 - Güncelleme : 04.09.2024
Para masa tenisinde milli sporcu Kübra Korkut madalya almayı garantiledi

Paris

South Paris Arena 4'te düzenlenen para masa tenisi müsabakalarında milli sporcu Kübra Korkut, S7 sınıfında çeyrek finalde Meksika'dan Claudia Perez'le karşılaştı.

İlk seti 11-6 kazanan Kübra, ikinci seti 11-13 kaybetti. Üçüncü seti 12-10 alan milli sporcu, dördüncü seti 9-11 kaybedince maça 2-2'lik eşitlik geldi. Final seti de büyük bir çekişmeye sahne oldu. Milli sporcu 6-7 geriye düştüğü seti üst üste sayılarla 11-7 aldı ve maçı 3-2 kazanarak yarı finale çıktı.

Kübra Korkut, yarı finalde yarın TSİ 12.00'de Büyük Britanya'dan Bly Twomey'le karşılaşacak.

Kübra Korkut da tarihe geçti

Kübra Korkut, paralimpik oyunlarda 4. madalyasını almayı garantileyerek, meslektaşı Abdullah Öztürk gibi tarihe geçti.

Londra 2012'de takımlarda gümüş, Rio 2016'da bireyselde gümüş, Tokyo 2020'de bireyselde bronz madalya alan Kübra, Paris 2024'ü de boş geçmedi.

Paralimpik oyunlarda madalya sayısını 4'e yükseltmeyi garantileyen Kübra Korkut, bu organizasyonda en fazla madalya alan Türk sporcu ünvanında Abdullah Öztürk'ü yakaladı.


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