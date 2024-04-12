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NBA'de Ömer Faruk'un formasını giydiği Jazz, sahasında Rockets'ı devirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Utah Jazz, sahasında Houston Rockets'ı 124-121 yendi.

Yunus Kaymaz  | 12.04.2024 - Güncelleme : 12.04.2024
NBA'de Ömer Faruk'un formasını giydiği Jazz, sahasında Rockets'ı devirdi

İstanbul

NBA'e 5 maçla devam edildi. Ömer Faruk Yurtseven'in 10 sayı, 5 ribauntla oynadığı maçı kazanan Jazz, bu sezon 30. galibiyetini elde etti.

Ev sahibi ekipte Luka Samanic 22 sayı, 6 ribaunt, Keyonte George 20 sayı, 5 asist, 4 ribaunt, Brice Sensabaugh 17 sayı, 6 ribaunt, Talen Horton-Tucker 16 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle galibiyete katkıda bulundu.

Konuk takımda ise Fred VanVleet'in 42 sayı, 7 ribaunt, 7 asistlik performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Cam Whitmore 18 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, Amen Thompson 15 sayı, 10 ribaunt, 4 asistle oynadı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Detroit Pistons-Chicago Bulls: 105-127

Boston Celtics-New York Knicks: 109-118

Utah Jazz-Houston Rockets: 124-121

Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 92-100

Sacramento Kings-New Orleans Pelicans: 123-135

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