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Milli yüzücüler, Avrupa Gençler Şampiyonası'nı 7 madalyayla tamamladı

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nı milli sporcular 7 madalya ile tamamladı.

Fatih Çakmak  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
Milli yüzücüler, Avrupa Gençler Şampiyonası'nı 7 madalyayla tamamladı

Ankara

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nda milli sporcular; 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazanıp, takım halinde 4'üncü oldu.

Öte yandan, Slovenya'nın Radovljica kentinde düzenlenen 47. Uluslararası Yüzme Şampiyonası'nda ise milli sporcular; 9 altın, 13 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 31 madalya elde etti.

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