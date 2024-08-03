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Spor, Dünyadan Spor, Paris 2024

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, olimpiyat oyunları tarihinde yüzmede finale kalan ilk Türk sporcu oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden 16 yaşındaki milli yüzücü Kuzey Tunçelli, tarihi başarıya imza attı.

Ercan Çakar  | 03.08.2024 - Güncelleme : 03.08.2024
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, olimpiyat oyunları tarihinde yüzmede finale kalan ilk Türk sporcu oldu

Paris

Paris La Defense Arena'da yapılan erkekler 1500 metre serbest stil elemelerinde 14.45.27'lik dereceyle serisini açık ara önde tamamlayan genç milli sporcu, genel sıralamada 5'inci olarak finalde yüzme hakkı elde etti.

Kuzey Tunçelli, olimpiyat oyunları tarihinde yüzmede finale kalan ilk Türk sporcu olma başarısı gösterdi.

Türkiye'nin olimpiyat kafilesindeki en genç sporcusu Kuzey Tunçelli'nin yer alacağı final yarışları, yarın TSİ 19.37'de yapılacak.

Emir Batur Albayrak oyunlara veda etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 1500 metre serbest stil elemelerinde Kuzey Tunçelli ile aynı seride yarışan Emir Batur Albayrak ise finale kalamadı.

Eleme serisini 15.23.21'lik dereceyle 6. sırada bitiren Emir Batur Albayrak, genel sıralamada 23. olarak oyunlara veda etti.

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