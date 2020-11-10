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Milli yüzücü Emre Sakçı'dan Avrupa rekoru

Milli sporcu Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nin 8. ayağındaki erkekler 100 metre kurbağalama yarışında Avrupa rekoru kırarak birinci oldu.

Hüseyin Burak Demirer, Fatih Çakmak   | 10.11.2020
Milli yüzücü Emre Sakçı'dan Avrupa rekoru

Ankara

Milli yüzücü Emre Sakçı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyondaki yarışı, Belaruslu Ilya Shymanovich'in önünde ilk sırada bitirdi.

50 metre kurbağalamada Avrupa kısa kulvar rekorunun sahibi Emre, 55.74 saniyelik derecesiyle 100 metrede de Avrupa rekorunu ele geçirdi.

22 yaşındaki yüzücü, Güney Afrikalı Cameron van der Burgh'un 55.61 ile elinde tuttuğu dünya kısa kulvar rekorunun, yalnızca 0.13 saniye gerisinde kaldı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Emre Sakçı'ya tebrik 

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Yüzme Ligi'nde 100 metre kurbağalamada 55.74 saniyelik derecesiyle birinci olarak Avrupa rekoru kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi yarışlarından bizleri mutlu eden haberler gelmeye devam ediyor. Milli yüzücümüz 100 metre kurbağalamada 55.74 saniyelik derecesiyle Avrupa rekoru kırmış, bizleri gururlandırmıştır. Başarılarına her geçen gün yenisini ekleyen rekortmen sporcu kardeşim Emre Sakçı'yı ve bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum."

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