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Milli yüzücü Berke Saka, Paris 2024 kotası aldı

Milli yüzücü Berke Saka, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Hüseyin Burak Demirer  | 07.07.2024 - Güncelleme : 07.07.2024
Milli yüzücü Berke Saka, Paris 2024 kotası aldı

Ankara

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, 2023 Türkiye Şampiyonası'ndaki erkekler 200 metre bireysel karışık yarışında elde ettiği 1:58.20'lik derecesiyle B barajını geçen Berke, Dünya Su Sporları Birliğinin davetiyle kotaya hak kazandı.

Berke'nin, Paris 2024'te erkekler 100 metre sırtüstü kategorisinde de yarışacağı belirtildi.

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