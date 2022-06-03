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Milli tekvandocu Hakan Reçber'den tarihi başarı

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen 2022 Tekvando Grand Prix'sinde erkekler 68 kiloda milli tekvandocu Hakan Reçber, altın madalya kazandı. Hakan, grand prix altın madalyası kazanan ilk Türk erkek tekvandocu oldu.

Emrah Oktay   | 03.06.2022
Milli tekvandocu Hakan Reçber'den tarihi başarı

İstanbul

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Roma 2022 Tekvando Grand Prix'sinde mücadele eden Hakan Reçber, erkekler 68 kilo finalinde İsveç'ten Ali Alian'ı yenerek şampiyonluğu elde etti.

Hakan, grand prix altın madalyası kazanan ilk Türk erkek tekvandocu oldu.

Türkiye'yi 58 kiloda temsil eden Görkem Polat da bronz madalya aldı.


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