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Milli tekvandocu Hakan Reçber bronz madalya maçına çıkacak

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Hakan Reçber, 68 kiloda bronz madalya maçına çıkacak.

Emrah Oktay   | 25.07.2021
Milli tekvandocu Hakan Reçber bronz madalya maçına çıkacak

Tokyo

Makuhari Messe A Salonu'nda gerçekleştirilen tekvando müsabakalarında Hakan, son 16 turunda Brezilyalı Edival Pontes'i geçerek çeyrek finale yükseldi. 21 yaşındaki milli tekvandocu, bu aşamada ise Büyük Britanyalı Bradly Sinden'e mağlup oldu ve finale çıkma şansını yitirdi.

Sinden'in finale çıkmasıyla repesajda mücadele etme hakkı kazanan Hakan Reçber, Yeni Zelandalı Tom Burns ile karşı karşıya geldi.

Müsabakaya iyi başlayan ay-yıldızlı sporcu, ilk raundu 11-3 önde tamamladı. İyi performansını sürdüren Hakan, ikinci raundu da 7-2 üstün bitirerek toplam skorda 18-5 üstünlük kurdu.

Kalan bölümde hata yapmayan Hakan Reçber, son raundu 5-3, maçı da 23-8 kazanarak bronz madalya mücadelesine çıkma hakkı elde etti.

Milli tekvandocu, TSİ 15.15'te Bosna Hersekli Nedzad Husic ile bronz madalya için mücadele edecek.

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