Milli sporcular, 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 26 madalya kazandı
Türkiye, 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) 2 altın, 8 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplam 26 madalya elde etti.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen organizasyonda 18 branşta 186 milli sporcu yer aldı.
Milliler, 82 ülkeden 2 bin 971 sporcunun katıldığı şampiyonada 2 altın, 8 gümüş ve 16 bronz madalya kazandı.
Organizasyonda milli sporcuların derece elde ettiği branşlar şöyle:
Atletizm: Yasin Süzen (altın), Erkek Bayrak Takımı (bronz)
Futbol: Erkek Milli Takımı (altın)
Karate: Emirhan Eroğlu, Erkekler Kumite Takımı (gümüş), Kadınlar Kata Takımı, Sabri Kıroğlu, Zührenaz Ocak, Sinem Özkan, Volkan Kardeşler (bronz)
Güreş: Şenol Aydın, Ömer Saner (gümüş), Ahmet Talha Kacur, Kadir Kuş, Sinan Sadak, Oğuz Dönder, Seymen Berke Nergiz (bronz)
Judo: Buse Tıraş, Samet Bulut (gümüş), Esma Gökülü, Yadigar Talayhan, Elif Gülşen, Kadın Milli Takımı (bronz)
Tekvando: Batuhan Şimşek (gümüş)
Voleybol: Kadın Milli Takımı (gümüş), Erkek Milli Takımı (bronz)
Bakan Bak madalya kazanan sporcuları tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) madalya kazanan sporcuları kutladı.
Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemiz, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 15-25 Kasım tarihlerinde düzenlenen 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) 18 branşta 186 sporcuyla temsil edildi. 82 ülkeden 2 bin 971 sporcunun katıldığı dev organizasyonda 2'si altın, 8'i gümüş ve 16'sı bronz olmak üzere 26 madalya kazanan milli sporcularımız elde ettikleri başarıyla bizleri gururlandırdı. Madalya kazanan sporcularımızı canıgönülden kutluyorum. Milli sporcularımızın kazandığı madalyalarda antrenörlerimizin, kulüplerimizin, federasyonlarımızın, sporcularımızın ailelerinin büyük katkısı var. Emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum. 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda mücadele ederek madalya alan tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."