Milli sporcu Kutlu, Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda ikinci kez bronz madalya kazandı
Milli sporcu Koral Berkin Kutlu, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda ikinci kez bronz madalya elde etti.
Ankara
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Madeira Adası'nda düzenlenen organizasyonda Koral Berkin Kutlu, 100 metre serbest stil S5 kategorisinde 1.15.12'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.
Koral Berkin, organizasyonda 200 metre serbest stil S5 kategorisinde de bronz madalyaya ulaşmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.