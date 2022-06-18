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Spor, Dünyadan Spor

Milli sporcu Kutlu, Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda ikinci kez bronz madalya kazandı

Milli sporcu Koral Berkin Kutlu, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda ikinci kez bronz madalya elde etti.

Fatih Gazioğlu   | 18.06.2022
Milli sporcu Kutlu, Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda ikinci kez bronz madalya kazandı

Ankara

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Madeira Adası'nda düzenlenen organizasyonda Koral Berkin Kutlu, 100 metre serbest stil S5 kategorisinde 1.15.12'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

Koral Berkin, organizasyonda 200 metre serbest stil S5 kategorisinde de bronz madalyaya ulaşmıştı.

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