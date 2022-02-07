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Milli sporcu Furkan Akar, kısa kulvar sürat pateninde B serisi finalinde yarışmaya hak kazandı

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda erkekler 1000 metre kısa kulvar sürat pateninde yarışan milli sporcu Furkan Akar, yarı finalde serisinde üçüncü olarak B serisi finalinde yarışmaya hak kazandı.

Emre Aytekin   | 07.02.2022
Milli sporcu Furkan Akar, kısa kulvar sürat pateninde B serisi finalinde yarışmaya hak kazandı

Pekin

Kısa kulvar sürat pateninde Türkiye'yi Kış Olimpiyatları'nda temsil eden ilk sporcu olan Furkan, beşli yarı final müsabakasında 1.27.102'lik derece elde etti.

Yarı finalde birinci seride yarışan ve müsabakaya dış kulvardan başlayan Furkan, serisini üçüncü bitirdi.

Furkan Akar'ın katılmaya hak kazandığı B serisi final yarışı, bugün yapılacak.

Erkekler 1000 metrede aldığı kotayla 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan 19 yaşındaki genç sporcu, Türkiye'nin ilk olimpik kısa kulvar sürat pateni sporcusu olmuştu.

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