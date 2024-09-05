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Milli sporcu Cahide Eke'den para judoda bronz madalya

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda kadınlar 48 kilo J2 kategorisinde Cahide Eke, bronz madalya kazandı.

Erkan Tiryaki  | 05.09.2024 - Güncelleme : 05.09.2024
Milli sporcu Cahide Eke'den para judoda bronz madalya

France

Champ-de-Mars Arena'da düzenlenen judo müsabakalarında milli sporcu, üçüncülük maçında Almanya'dan Isabell Thal'la karşılaştı.

Rakibini ippon ile yenen milli sporcu, ilk kez katıldığı oyunlarda bronz madalya sevinci yaşadı.

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