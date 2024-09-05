Milli sporcu Cahide Eke'den para judoda bronz madalya
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda kadınlar 48 kilo J2 kategorisinde Cahide Eke, bronz madalya kazandı.
France
Champ-de-Mars Arena'da düzenlenen judo müsabakalarında milli sporcu, üçüncülük maçında Almanya'dan Isabell Thal'la karşılaştı.
Rakibini ippon ile yenen milli sporcu, ilk kez katıldığı oyunlarda bronz madalya sevinci yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.