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Spor, Dünyadan Spor, Paris 2024

Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, organizasyonu 6. sırada bitirdi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, organizasyonu 6. sırada tamamladı.

Muhammed Boztepe  | 11.08.2024 - Güncelleme : 11.08.2024
Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, organizasyonu 6. sırada bitirdi

Paris

Fransa'nın başkenti Paris'teki Versay Sarayı'nda kadınlar modern pentatlonun finali yapıldı.

Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, binicilik, eskrim, yüzme ve koşu-atış etabında topladığı 1420 puanla oyunları 6. sırada bitirdi.

Bu disiplinde Macar Michelle Gulyas, 1461 puanla dünya rekoru kırarak altın madalyaya uzanırken, Fransız Elodie Clouvel 1452 puanla gümüş, Kuzey Koreli Seungmin Seong 1441 puanla bronz madalya elde etti.

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