Milli para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt'tan Paris'te 2 altın madalya
Milli para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt, Paris Yarışları'nda iki altın madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin açıklamasında, "Paris Para Kürek 2025'te büyük gurur. Milli Para Kürek sporcumuz Yiğit Doğukan Bozkurt, PR2 erkek tek çifte kategorisinde aynı gün içinde 2000 ve 500 metre open sprint yarışlarını kazanarak iki altın madalyayla ülkemize dönüyor." ifadeleri kullanıldı.
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