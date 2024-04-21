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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'daki ikinci yarışta birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda'da düzenlenen 3. ayağında ikinci yarışı ilk sırada tamamladı.

Mutlu Demirtaştan  | 21.04.2024 - Güncelleme : 21.04.2024
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'daki ikinci yarışta birinci oldu

İstanbul

TT Assen Pisti'nde 21 tur üzerinden yapılan yarışa 9. cepten başlayan ROKiT BMW takımı sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçerek podyumun ilk basamağında yer aldı.

Yarışta Aruba.it takımından İspanyol Alvaro Bautista ikinci, GYTR GRT Yamaha ekibinden Avustralyalı Remy Gardner ise üçüncü oldu.

Hollanda'daki ilk yarışta ise ikinci olan Red Bull sporcusu Toprak, genel klasmanda 117 puana ulaşarak ikinci sıraya çıktı.

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