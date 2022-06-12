Dolar
17.12
Euro
18.01
Altın
1,871.35
ETH/USDT
1,463.30
BTC/USDT
27,442.00
BIST 100
2,543.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çanakkale’de “Çocuk Hakları Sokağı'nın Açılışı ve Çocuk Buluşması” etkinliğinde konuşuyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli motosikletçi Can Öncü, İtalya'da 5. oldu

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya ayağında bugünkü yarışı 5. sırada tamamladı.

Muhammed Boztepe   | 12.06.2022
Milli motosikletçi Can Öncü, İtalya'da 5. oldu

Ankara

Kawasaki Puccetti takımının genç pilotu Can Öncü ile MV Agusta Reparto Corse takımının genç pilotu Bahattin Sofuoğlu, Misano Pisti'nde mücadele etti.

Milli motosikletçi Can Öncü, yarışı 5. sırada tamamladı. Yarışı, Yamaha pilotu Dominique Aegerter birinci, bir diğer Yamaha pilotu Lorenzo Baldassarri ikinci, Ducati pilotu Nicolo Bulega ise üçüncü sırada bitirdi.

Öte yandan milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise yarışta 18. sırada finiş çizgisine ulaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara Valisi Şahin'den selde kaybolan kişiye ilişkin açıklama
AFAD cep telefonlarına sesli 'hayati uyarı bildirimi' mesajı gönderdi
Pençe-Kilit Operasyonu şehitleri son yolculuklarına uğurlandı
"Yeşil bina"ları belgelendiren "Ulusal Yeşil Sertifika Sistemi" hayata geçiyor
Başkentteki selde hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cenazesi toprağa verildi

Benzer haberler

Milli motosikletçi Can Öncü, İtalya'da 5. oldu

Milli motosikletçi Can Öncü, İtalya'da 5. oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da sıralama yarışında birinci oldu

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio'dan helikopter kazasına ilişkin taziye mesajı

Bülent Eczacıbaşı: Acımız çok büyük

Bülent Eczacıbaşı: Acımız çok büyük
Bülent Eczacıbaşı: Ne yazık ki şu anda İtalya'da kaybolan helikopterin akıbeti hakkında bir bilgimiz yok

Bülent Eczacıbaşı: Ne yazık ki şu anda İtalya'da kaybolan helikopterin akıbeti hakkında bir bilgimiz yok
Eczacıbaşı Topluluğu: İtalya'da kaybolan helikopteri arama çalışmaları sürüyor

Eczacıbaşı Topluluğu: İtalya'da kaybolan helikopteri arama çalışmaları sürüyor