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Milli kayakla atlamacı Fatih Arda İpcioğlu, Kış Dünya Kupası'nda finale kaldı

Milli kayakla atlama sporcusu Fatih Arda İpcioğlu, Finlandiya'da düzenlenen Kış Dünya Kupası'nda 126.5 metrelik atlayışı ve 117.9 puan ile final turuna katılmayı başardı.

Fatih Çakmak  | 24.11.2023 - Güncelleme : 24.11.2023
Milli kayakla atlamacı Fatih Arda İpcioğlu, Kış Dünya Kupası'nda finale kaldı

Ankara

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kayakla atlama milli sporcuları Finlandiya'nın Ruka kentinde Kış Dünya Kupası'nda sezonun ilk yarışına katıldı.

Organizasyonda 58 sporcunun katıldığı büyük tepe eleme müsabakasında milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu 126.5 metrelik atlayışı ve 117.9 puan ile final turuna katılma hakkı elde etti.

Yarışmada diğer milli sporcu Muhammed Ali Bedir ise 92.5 metre atlayışı ile müsabakasını tamamladı.

Fatih Arda İpcioğlu'nun Ruka'da final atlayışı TSİ 18.15'te başlayacak ve Eurosports kanalından canlı yayınlanacak.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Kış Dünya Kupası'nda final turuna kalan Fatih Arda İpcioğlu'nu, Muhammed Ali Bedir'i, kayakla atlama milli takım antrenörleri Samet Karta ve Nejc Frank'i tebrik etti.

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