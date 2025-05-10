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Milli karateci Ömer Abdurrahim Özer'den Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya

Milli karateci Ömer Abdurrahim Özer, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda, altın madalya kazandı.

Fatih Çakmak  | 10.05.2025 - Güncelleme : 11.05.2025
Milli karateci Ömer Abdurrahim Özer'den Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Ankara

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Erivan'da 48 ülkeden 463 sporcunun madalya mücadelesi verdiği organizasyonda ay-yıldızlı sporculardan Ömer Abdurrahim Özer, kumite 67 kilo finalinde Rus karateci Iurik Norayrovich Ogannisian ile karşılaştı.

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Final müsabakasında rakibini 2-1 yenmeyi başaran Ömer Abdurrahim Özer, Avrupa şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

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