Milli karateci Ömer Abdurrahim Özer'den Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya
Milli karateci Ömer Abdurrahim Özer, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda, altın madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Erivan'da 48 ülkeden 463 sporcunun madalya mücadelesi verdiği organizasyonda ay-yıldızlı sporculardan Ömer Abdurrahim Özer, kumite 67 kilo finalinde Rus karateci Iurik Norayrovich Ogannisian ile karşılaştı.
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Final müsabakasında rakibini 2-1 yenmeyi başaran Ömer Abdurrahim Özer, Avrupa şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.