Milli halterciler, 2025'teki uluslararası yarışmalarda 310 madalya kazandı
Milli halterciler, yıl boyunca katıldıkları uluslararası organizasyonlarda 147'si altın, 85'i gümüş, 78'i bronz 310 madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasında görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Talat Ünlü, elde edilen başarıların tesadüf olmadığını belirterek "2025 yılı Türk halteri adına tarihi bir yıl olmuştur. Sporcularımızın azmi, antrenörlerimizin emeği ve teknik ekibimizin özverili çalışmaları sayesinde uluslararası arenada büyük bir başarı tablosu ortaya koyduk. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında kırılan rekorlar, kazanılan madalyalar ve her yaş kategorisinde gelen istikrarlı sonuçlar, doğru bir planlamayla ilerlediğimizin en somut göstergesi. Başta sporcularımız olmak üzere antrenörlerimize, kulüplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Ünlü, Türk halterinin istikrarlı yürüyüşüne devam ettiğini dile getirerek şunları kaydetti:
"Bu sonuçlar, Türkiye’nin halter branşında hem altyapı hem de elit seviyede doğru bir planlamayla yoluna emin adımlarla devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu. Türkiye Halter Federasyonu; yönetimi, sporcuları, antrenörleri ve teknik ekibiyle uluslararası başarı grafiğini her geçen yıl daha da yukarı taşımayı hedefliyor. Türkiye halterde bugün olduğu gibi gelecekte de söz sahibi olmaya devam edecektir."
Milli haltercilerin 2025'te öne çıkan başarıları şöyle:
Büyükler:
Dünya şampiyonası: 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya elde edildi. Muhammed Furkan Özbek, dünya rekoru kırarak Türkiye’ye 16 yıl sonra büyükler kategorisindeki ilk dünya şampiyonluğu kazandırdı.
Avrupa şampiyonası: 8 altın, 7 gümüş, 4 bronz
Balkan şampiyonası: Türkiye, 21 altın, 13 gümüş ve 7 bronz madalyayla organizasyonu zirvede tamamladı.
İslam Dayanışma Oyunları: 13 altın, 5 gümüş, 3 bronz
Gençler:
Dünya şampiyonası: 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz
Avrupa gençler ve 23 yaş altı şampiyonası: 19 altın, 19 gümüş, 12 bronz
Yıldızlar:
Dünya şampiyonası: 1 altın, 2 gümüş
Avrupa yıldızlar ve 15 yaş altı şampiyonası: 23 altın, 22 gümüş, 17 bronz
Paralimpik:
Dünya şampiyonası: 1 altın,1 gümüş
Dünya görme engelliler şampiyonası: 45 altın, 10 gümüş, 24 bronz
İslam Dayanışma Oyunları: 2 bronz