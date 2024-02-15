Milli halterci Aysel Özkan'dan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya
Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kiloda Aysel Özkan, koparmada 98 kiloluk kaldırışıyla bronz madalyanın sahibi oldu.
Sofya
Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın dördüncü günü akşam seansında kadınlar 64 kiloda Aysel Özkan, madalya mücadelesi için podyuma çıktı.
Ay-yıldızlı sporcu, koparmada 98 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazandı.
Koparmada Ukrayna'dan Svitlana Samuliak, 101 kiloluk kaldırışıyla birinci, yine Ukrayna'dan Hanna Davydova, 100 kiloluk kaldırışıyla ikinci oldu.
Milli sporcular böylece şampiyonada şu ana kadar 5 altın, 5 gümüş, 5 bronz ile toplam 15 madalya kazandı.
"Avrupa madalyamı Naim Süleymanoğlu için altın madalya olarak alacağım"
Silkmede 116 kiloluk kaldırışıyla 4. sırayı alan ve toplamda ise 214 kilo ile yine 4. olan Aysel, toplamda bir kiloluk farkla kaçırdığı üçüncülük için, "Evet daha iyi olabilirdi aslında ama ülkem adına bir madalya kazandım, bu benim için mutluluk verici bir şey. Ancak yola devam, şampiyon olana kadar pes etmeyeceğim devam edeceğim. Aslında 118 kilo yapsaydım bronzu ben alıyordum. Önceki kaldırışımda 116 kaldırdım, sonra 119 denedim." diye konuştu.
Türkiye'ye bir madalyayla da olsa boş dönmediği için mutlu olduğunu ifade eden Aysel, "Naim Süleymanoğlu ağabeyin doğduğu topraklarda madalya kazanmak benim için çok güzel bir şey, daha güzeli de olabilirdi ama bundan sonraki Avrupa madalyamı Naim Süleymanoğlu için altın madalya olarak alacağım." şeklinde görüş belirtti.
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