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Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu "hat-trick" yaptı, Benfica farklı kazandı

Portekiz 1. Futbol Ligi'nde Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun "hat-trick" yaptığı maçta Rio Ave'yi 5-0 yendi.

Erkan Tiryaki, Şenhan Bolelli  | 27.10.2024 - Güncelleme : 28.10.2024
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu "hat-trick" yaptı, Benfica farklı kazandı

Ankara

Ligin 8. haftasında Luz Stadı'nda Rio Ave'yi konuk eden Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun muhteşem performansıyla galibiyete uzandı.

Milli futbolcu, 12, 16 ve 45+2. dakikalarda fileleri havalandırarak "hat-trick" yaptı ve Benfica'nın soyunma odasına 3-0 önde gitmesini sağladı. Kerem Aktürkoğlu, 63. dakikada taraftarın büyük alkışıyla yerini Mohammed Zeki Amdouni'ye bıraktı.

Benfica'nın diğer gollerini ise 79. dakikada Andreas Schjelderup ve 81. dakikada Amdouni kaydetti. Benfica bu galibiyetle puanını 19'a yükseltti ve 3. sıradaki yerini korudu.

Benfica formasıyla ligde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, gol sayısını 8'e çıkardı. Milli futbolcu forma giydiği 7 maçta da skora doğrudan etki yaptı. Bu maçların 6'sında gol atan Kerem, Boavista karşılaşmasında ise ağları havalandırmamasına rağmen 2 asistle skora katkı yaptı.

Ligdeki gol sayısını 5'e çıkartan Kerem, gol krallığı yarışında ise 3. sıraya yükseldi.

Kerem ayrıca kariyerinde 4. kez "hat-trick" yaptı. 26 yaşındaki futbolcu daha önce Galatasaray formasıyla 2, 24Erzincanspor formasıyla ise 1 kez "hat-trick" yapma başarısı göstermişti.

Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da hayallerini gerçekleştiriyor

Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 9. haftasında Benfica'nın sahasında Rio Ave'yi 5-0 yendiği maçta "hat-trick" yapan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, "Hayallerimi gerçekleştiriyorum." dedi.

Maçın ardından Benfica televizyonuna demeç veren Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde oynadıkları ve Feyenord'a 3-1 yenildikleri karşılaşmanın ardından takım olarak bu maçta bir tepki göstermeleri gerektiğini ve bunu başardıklarını söyledi.

"Tüm hayallerimi gerçekleştiriyorum ve bunu adım adım yapmanın mutluluğunu yaşıyorum." diyen Aktürkoğlu, "Bu stadyumu seviyorum çünkü bana şans veriyor. Burada oynadığım her maçta gol attım ve umarım böyle devam eder." şeklinde konuştu.

Diğer yandan Portekiz basını da internet sayfalarında "hat-tirck" yapan Aktürkoğlu'na övgüler yağdırdı.

O Jogo "Benfica'nın gol yağmurunda Aktürkoğlu şov", Record, "Aktürkoğlu rüya gibi bir ilk yarı oynadı ve yarım saatte üç gol attı", Diario de Noticias "Benfica, kırılgan Rio Ave'yi Aktürkoğlu'nun hat-trick ile yerle bir etti" ifadelerini kullandı.

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